“L'Iran usa gruppi universitari per destabilizzare l'occidente”, dice Emmanuel Razavi

“Le università europee sono i primi bersagli dell’entrismo della Fratellanza Musulmana attraverso l’islamizzazione del sapere” dice al Figaro l’antropologa Florence Bergeaud-Blackler, autrice di “Le Frérisme et ses réseaux” e per questo messa sotto protezione, mentre l’ayatollah Khamenei dava il suo sostegno alle “marce” in diversi paesi occidentali, tra cui la Francia.



Sui social, la Guida suprema iraniana Khamenei ha pubblicato un video che raccoglie varie manifestazioni recenti, comprese le immagini dei disordini a Sciences Po Paris. “Agitatori di Sciences Po benedetti dagli ayatollah”, titola l’Opinion. Oltre il sorprendente mimetismo tra le mobilitazioni studentesche americane e le agitazioni francesi e italiane (in una cronologia perfettamente opportunistica), c’è anche un altro aspetto che passa senza che sia indagato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE