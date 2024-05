La Repubblica islamica applica un di più di sadismo al rapper-operaio condannato a morte

Da due settimane la repressione iraniana ha accelerato e i manifestanti come Sadira, che non segue le regole e ha un profilo Instagram pieno di foto al parco con i capelli liberi e foto alle feste con un tubino che lascia scoperte le gambe, non potendo parlare di “svolta autoritaria” per la Repubblica islamica, dicono che è in corso una “escalation autoritaria”. L’esempio più visibile, non l’unico, è la condanna a morte del metalmeccanico e rapper trentenne Toomaj Salehi. Lunedì i dirigenti della prigione Dastgerd di Isfahan hanno annunciato alla famiglia Salehi un divieto perverso e hanno detto: da questo momento le telefonate a vostro figlio sono proibite. Il braccio della morte è il settore di un carcere dove i guardiani sono più generosi di telefonate ai parenti – non per Toomaj, che è il simbolo di tutto quello che gli ayatollah vogliono cancellare. Poche ore dopo, nella prigione di Dastgerd è stato diramato un comunicato che dice: tutti i detenuti che incontrando Salehi dovessero rivolgergli la parola, “affronteranno punizioni severe”.

