Columbia, Yale: Hamas. I campus più prestigiosi d'America sono inaccessibili a prof. e studenti ebrei

Ieri, giorno di Pesach, le lezioni alla Columbia University sono state spostate online. Da sei giorni nel campus di Manhattan va avanti una protesta non autorizzata che si è trasformata in un accampamento, con tende, tamburi e canti che incitano alla resistenza dei palestinesi. Questo Gaza Solidarity Encampment, dicono gli studenti che hanno organizzato la manifestazione, resterà “finché la Columbia non si priverà di tutti i finanziamenti da parte di aziende che traggono vantaggio dall’apartheid, dal genocidio e dall’occupazione da parte di Israele in Palestina”. Come ha notato Franklin Foer, dell’Atlantic, “la Columbia ha un dipartimento di studi mediorientali che è sempre stato molto radicale sulla questione palestinese”.

