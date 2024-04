Le dimissioni del generale Haliva, simbolo del collasso della sicurezza di Israele il 7 ottobre

La legge include 60 miliardi di dollari per l'Ucraina; 26 miliardi di dollari per Israele e aiuti umanitari per i civili a Gaza; 8 miliardi di dollari per Taiwan e gli alleati nell'area dell'IndoPacifico. E apre la strada alla vendita di beni sovrani russi congelati e a un nuovo ciclo di sanzioni all'Iran