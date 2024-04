Un uomo si è asserragliato nel consolato iraniano a Parigi. Arrestato

È intervenuta la brigata d'élite Bri. Non è stato trovato materiale esplosivo, come si era pensato in un primo momento. Il sospetto era stato arrestato per l'incendio dello stesso consolato a settembre. Aveva giustificato la sua azione come protesta contro il regime degli ayatollah