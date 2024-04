Hamas (e Iran) il 7 ottobre pensavano di occupare lo stato ebraico e dividerlo in "cantoni"

Lo afferma Ilan Kfir, che ha pubblicato il libro "La conquista della divisione di Gaza": "L'obiettivo è chiaro ora. I capi di Hamas avevano individuato diversi punti della città, che avrebbero dovuto essere affollati, per compiere un massacro di massa"

“Gerusalemme sarà musulmana”, ha detto due giorni fa l’ayatollah Khamenei dall’Iran. Quasi una conferma di quelle intenzioni è arrivata dal giornalista israeliano Ilan Kfir, il quale ha rivelato che Hamas il 7 ottobre voleva raggiungere il cuore di Tel Aviv. Kfir ha pubblicato “La conquista della divisione di Gaza”, il primo libro in ebraico sul pogrom d’autunno. “Oggi il quadro è molto più chiaro rispetto al 7 ottobre” racconta a Kan. “Hamas non era soddisfatta della fase uno. Obiettivo centrale dell’operazione sarebbe stato un raid a Tel Aviv. I capi di Hamas avevano individuato diversi punti della città, che avrebbero dovuto essere affollati, per compiere un massacro di massa. Ma si è verificato un enorme afflusso di forze israeliane nell’area di Nevatim”, spiega Kfir. “Non c’è dubbio che se Hamas avesse proceduto alla seconda fase, il trauma e il disastro del 7 ottobre sarebbero stati raddoppiati”. Le mappe trovate con i terroristi indicavano che Hamas intendeva raggiungere Kiryat Gat. Poi attaccare la prigione di Shikma ad Ashkelon e liberare i terroristi. Un altro piano era quello di attaccare la base aerea di Hatzerim.