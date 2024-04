Terrorismo, disordine, odio. Aprire gli occhi sul paese degli ayatollah per difendere non solo lo stato ebraico ma anche tutto il mondo libero

Si scrive Iran, si legge terrore. Si scrive Israele, si legge libertà. Buona parte della comunità internazionale, lo avrete notato in questi giorni, è convinta ormai da tempo che la minaccia incarnata dal regime iraniano sia un problema che riguardi Israele, e nulla di più. E anche in queste ore – nelle ore cioè che precedono quello che secondo molti osservatori è un attacco imminente a Israele, da parte dell’Iran o da parte di una delle milizie sostenute dal regime – la sensazione drammaticamente diffusa è che vi sia un grande equivoco, sull’Iran, che meriterebbe di essere illuminato, a prescindere da quella che sarà l’evoluzione del conflitto. L’equivoco è che la guerra a bassa e alta intensità combattuta dall’Iran contro Israele sia una guerra che riguarda solo gli equilibri del medio oriente e non una guerra che riguarda invece i confini del mondo libero.