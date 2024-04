Il silenzio su Samara, la ragazza francese mandata in coma perché senza velo

“Le donne sono oppresse in Afghanistan, in Iran, in Mali e… nelle banlieue francesi”, aveva detto da Cannes l’attrice iraniana Zahra Amir Ebrahimi. E i conformisti con i lustrini del red carpet devono averlo capito questa settimana con Samara, la tredicenne picchiata all’uscita della scuola media “Arthur Rimbaud” di Montpellier. “Samara si trucca un po’ – ha dichiarato la madre della ragazza, Hassiba Radjoul – E questa ragazzina che l’ha aggredita ha il velo. La chiamavano kouffar (miscredente). Mia figlia si veste in stile europeo. Ci sono stati insulti, kahba (puttana)”. Samara è stata ricoverata e indotta in coma artificiale. Una sorta di polizia morale occulta, di piccolo ministero della promozione della virtù e della repressione del vizio, come nella Kabul dei talebani, all’interno delle scuole francesi? Il ministro dell’Istruzione, Nicole Belloubet, dichiara: “Il mio braccio non tremerà”. Marine Le Pen ha attaccato gli “islamisti”, il cui obiettivo “non è separare, ma cambiare la nostra società”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE