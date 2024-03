Non vince solo l'algoritmo. A Wall Street debutta Reddit, l'altro modo di intendere i social

Dopo anni di sbornia sulla presunta libertà di dire qualunque cosa sui social, dal mondo digitale americano arriva un segnale importante: curare e moderare i contenuti ha un valore e non è vero che a vincere sia solo la dittatura dell’algoritmo. Ieri a Wall Street ha fatto il debutto il titolo di Reddit, un sito di “social news” che era nato una ventina di anni fa come spazio di libera espressione per tutti, era decaduto nel tempo a covo di filonazisti, pedofili e teorici della cospirazione, ed è stato poi ripulito e rilanciato come realtà su cui adesso sono pronti a scommettere anche gli investitori. La società di San Francisco, che nel 2023 ha fatto registrare 800 milioni di dollari di ricavi, si è presentata sul mercato proponendo un prezzo per azione di 34 dollari, per un valore complessivo di 6,4 miliardi di dollari. Il New York Stock Exchange ha accolto bene la proposta e il titolo ha aperto a 47 dollari (pari a un valore di quasi nove miliardi) per poi continuare a crescere viaggiando sopra i 50 dollari. Sarà necessario qualche giorno per vedere come si stabilizzerà il titolo, ma il debutto è stato salutato come un successo.

