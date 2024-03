La prima ministeriale del G7 sembra un convegno sul Made in Italy

La prima riunione ministeriale in presenza della presidenza italiana del G7 non è ancora finita. Ieri sera gli ospiti del ministro del Made in Italy Adolfo Urso sono saliti tutti in auto e sono partiti per Trento, cento chilometri a nord, dove stamattina hanno partecipato a un’altra cerimonia di benvenuto, con relativo servizio fotografico, col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione Alessio Butti. Già così è facile da intuire l’aria confusa e poco operativa di questa ministeriale del G7 su “Industria, tecnologia e digitale”, per la prima volta divisa a metà per ragioni di competizione interne difficili da spiegare fuori dall’Italia. Ma il caos lo si avverte ancora di più ad ascoltare le chiacchiere di chi lavora nelle delegazioni dei paesi del G7 e di quelli “outreach” – come li chiama Urso violando la regola sovranista degli anglicismi – cioè i paesi invitati.

