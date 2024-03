La principessa Kate si scusa per la “confusione" sulla foto di famiglia modificata

"Come molti fotografi amatoriali, occasionalmente mi cimento con l'editing", ha scritto sui social di Kensington Palace. Ieri cinque agenzie di stampa avevano ritirato l'immagine "manipolata": i ritocchi sulla manica di Charlotte e la mano di Louis

Dopo che cinque agenzie fotografiche hanno ritirato la prima foto ufficiale di Kate Middleton dall'intervento chirurgico all'addome, due mesi fa, perché sembrava essere stata "manipolata", la principessa del Galles si è scusata sui social: "Come molti fotografi amatoriali, occasionalmente mi cimento con l'editing. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma. C".

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother's Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

La foto, scattata da William, era stata pubblicata sui social di Kensington Palace domenica 10 marzo in occasione della festa della mamma in Inghilterra. Ritrae la principessa Kate assieme ai figli George, Charlotte e Louis: "Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma. C", Kate non si faceva vedere in pubblico né fotografare da Natale, ed è anche per questo che la foto è stata pubblicata e ripresa da moltissime testate internazionali. Ma sin da subito sui social sono iniziati a emergere dubbi sull'autenticità della foto a causa di alcuni ritocchi. Poche ore dopo le agenzie fotografiche Getty, Associated Press, Agence France-Presse, Pa e Reuters, hanno emesso un “kill Notice” per fermare la distribuzione della foto: "A un esame più attento, sembra che la fonte abbia manipolato l'immagine", ha scritto Ap. Secondo l'agenzia la foto sarebbe stata "alterata", ad esempio "nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte con la manica del maglione".

Altre perplessità sono state sollevate su "una parte mancante della manica della principessa Charlotte e sul bordo disallineato della gonna, o il posizionamento della cerniera di Kate", scrive il Telegraph. Altri hanno commentato che la principessa del Galles nella foto non indossa la fede nuziale, mentre il principe Louis ha le dita incrociate e un albero sullo sfondo sembra avere un colore delle foglie che ricorda quello di metà marzo. Alcuni utenti avrebbero raggiunto il numero di "16 incongruenze" trovate.

Il ritocco delle foto da parte della Royal family non sarebbe una novità, secondo il fotografo reale Ian Lloyd: "C'è sempre stato, soprattutto nella fotografia reale, sin dagli albori della fotografia", ha detto alla Bbc. Come in una foto a Natale 2023, in cui al principe Louis "apparentemente mancava un dito" e c'era "una gamba in più". Quello che sarebbe una novità è il ritiro della foto da parte delle agenzie: "Chiaramente qualcuno sente di aver fatto un passo troppo oltre e ha ritirato la fotografia".

Nonostante le scuse, secondo alcuni la vicenda starebbe rischiando di mettere in ombra la cerimonia del Commonwealth Day, uno degli eventi reali chiave dell'anno che si svolge oggi nell'Abbazia di Westminster in assenza del re.