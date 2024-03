Che cosa faranno gli elettori che finora non hanno votato Trump (né Biden)?

Le primarie del 2024 sono politicamente chiuse, la sfidante repubblicana Nikki Haley si è ritirata e non ha dato il suo sostegno a Trump. I suoi risultati mostrano le vulnerabilità dell'ex presidente, che non vanno enfatizzate ma comprese

Nikki Haley si è ritirata dalle primarie dei repubblicani americani, che quindi politicamente si chiudono dopo il Super Tuesday meno eccitante della storia. Le presidenziali degli Stati Uniti del 2024, il 5 novembre, saranno un sequel del 2020, il presidente Joe Biden contro l’ex presidente Donald Trump, di fatto la sfida tra due incumbent ottantenni. I commentatori si industriano per trovare degli elementi di novità, perché temono che dibattiti televisivi e convention quest’anno siano un deserto d’attenzione, ma a parte che sono passati quattro anni, che le ostilità tra democratici e repubblicani non sono diminuite, che i processi a Trump si sono moltiplicati ma sono anche stati posticipati, per ora la domanda principale è: chi non ha votato Trump alle primarie lo voterà a novembre?