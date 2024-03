L'ambasciatore americano che odiava l'America e spiava per Cuba 

“El Rochazo” è il termine con cui passò alla storia nel 2002 il clamoroso scivolone dell’ambasciatore americano in Bolivia Manuel Rocha, che minacciò i boliviani di tagliare ogni aiuto se avessero votato il “narcotrafficante” Evo Morales. Ovviamente di fronte alla “minaccia dell’imperialismo” il popolo si inferocì, e iniziò a votare invece in massa quello che fino ad allora era stato un candidato minore ancorché chiassoso, proiettandolo a diventare il Chávez boliviano. Lo stesso governo di La Paz protestò, il dipartimento di stato fece sapere che in realtà Rocha aveva agito di testa sua, e il diplomatico per punizione fu licenziato. Poco male per lui, visto che divenne un ricercatissimo consulente di multinazionali attive in America latina. Solo che l’anno scorso è saltato fuori che Rocha era in realtà un agente dei Servizi cubani, e adesso ha ammesso la sua colpevolezza. E dunque lo aveva fatto apposta: qual è il modo migliore in America latina per far votare un politico, se non facendo sapere che gli Stati Uniti lo odiano?



