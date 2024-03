Perché Mosca continua ad accogliere Hamas

Durante il suo discorso Putin ha accusato l'occidente di promuovere le guerre in giro. Per Gaza cerca di sabotare i piani degli Stati Uniti

Vladimir Putin ha parlato alla nazione. Non è più il tempo per lui di nascondersi e di rinunciare ai suoi appuntamenti con i russi, Putin ormai parla molto, incontra, si sente bene e mancano poco più di due settimane alla sua rielezione, quindi vuole farsi vedere dai suoi cittadini, anche a costo di annoiarli. Nelle due ore di discorso ha fatto promesse economiche, ha chiesto di fare figli, ha invitato gli investitori in Russia e ha lodato i risultati dell’economia che cresce.