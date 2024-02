Tutto per Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain

Per convincere Kylian Mbappé, star della Nazionale di calcio francese, a rinunciare alle sue nozze col Real Madrid e a restare ancora per qualche anno al Paris Saint-Germain, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha tentato ieri sera la sua ultima chance: invitandolo all’Eliseo in occasione della cena di stato organizzata per la visita in Francia dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, proprietario del Psg attraverso il fondo sovrano qatariota, e spiegandogli a quattr’occhi quanto sia importante non solo per la squadra di calcio parigina, ma per la Francia intera. Alla cena, ieri sera, è stato invitato anche il presidente del Psg, Nasser al Khelaïfi, oltre agli alti dirigenti del calcio bleu blanc rouge. Secondo alcune fonti citate dalla stampa francese, l’emiro potrebbe aver sottoposto all’attaccante una nuova e pressoché irrinunciabile offerta; secondo altre, invece, facendo anche leva sulle dichiarazioni dell’allenatore del Psg Luis Enrique – “Prima o poi dovremo abituarci a giocare senza Mbappé” – la dirigenza qatariota si sarebbe rassegnata.



