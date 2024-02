Elogio di un senatore di sinistra che su Israele è un esempio per il mondo

Difende Israele senza se e senza ma e senza paura di farlo anche in questi giorni. Attacca senza timore ogni forma di antisemitismo anche quando le forme si presentano con violenza di fronte ai suoi occhi. Ricorda ogni giorno che per interrompere la guerra in medio oriente il modo più efficace è chiedere a Hamas di liberare Gaza. Chiede alla comunità internazionale di chiedere un cessate il fuoco a Hamas, non a Israele. E quando può, cioè più o meno ogni giorno, sfida a viso aperto, dall’alto dei suoi 205 centimetri, tutti coloro che provano a convincerlo che non è possibile essere democratici e sostenitori indefessi della difesa di Israele. Siamo pazzi di John Fetterman, si può dire? John Fetterman, lo conoscerete, è un politico straordinario. E’ un esponente del Partito democratico, è un senatore della Pennsylvania dal 2023, è stato vicegovernatore della Pennsylvania dal 2019, è stato sindaco di Braddock dal 2006 al 2019 e nel 2022 è diventato famoso per aver sconfitto il repubblicano Mehmet Oz, per la corsa a un seggio del Senato, dopo avere avuto un ictus.

