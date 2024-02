L'arma segreta di Putin nello spazio

L’intelligence americana ha raccolto nuove informazioni sensibili su un’arma antisatellite sviluppata dalla Russia, secondo diverse indiscrezioni pubblicate ieri dalla stampa internazionale. Non è chiaro di che tipo di arma si tratti, ma è possibile che per la prima volta nella storia Mosca abbia deciso di superare la linea rossa spaziale, e cioè quella di portare le armi nucleari in orbita, e per scopo offensivo. Come hanno confermato diverse fonti alla Abc, non si tratta di usare l’atomica dallo spazio contro la terra, un’ipotesi da film Marvel poco realistica. La questione riguarda piuttosto la possibilità di usare l’energia atomica come arma antisatellite, e per scopo non difensivo. Sarebbe, di fatto, un vantaggio tattico nello spazio e soprattutto in orbita bassa, dove i satelliti sono un’infrastruttura strategica cruciale per qualsiasi potenza. Se Mosca, con il suo ultimo lancio del 9 febbraio scorso di una Soyuz dal carico “top secret”, avesse davvero messo in orbita un’arma potenzialmente offensiva nucleare, il risultato sarebbe un cambiamento radicale degli equilibri di forza tra America, Russia e rispettivi alleati. Anche perché attualmente l’America non è in grado di fermare o contrastare un eventuale attacco nucleare nello spazio – o meglio: nessuno potrebbe farlo.

