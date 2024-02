Dentro ai Conservatori e Riformisti europei l'atlantismo è all'occorrenza

Il presidente polacco Andrzej Duda ha detto di fidarsi molto di Donald Trump, di non avere ragioni di dubitare della sua parola e quindi, se il candidato repubblicano alla Casa Bianca dice di poter fermare la guerra della Russia contro l’Ucraina entro 24 ore, c’è da credergli. È vero, c’è da credergli, ma è presumibile che il piano di Trump per far finire il conflitto comporti la fine della solidarietà per Kyiv, che verrebbe costretta a cedere alle richieste armate di Vladimir Putin. La pace di Trump porterebbe l’Ucraina a perdere la guerra e la Russia a posizionarsi per ricominciarne una nuova. Dovrebbe saperlo bene Duda, che con il suo partito, il PiS, ha sempre allertato gli europei su quanto fosse necessario stare dalla parte di Kyiv e garantire una pace giusta, in grado di fermare la minaccia russa una volta per tutte, nel nome della sicurezza europea. Improvvisamente però, le priorità di Duda e del suo partito sembrano essere cambiate, e si vede bene anche a livello europeo: il partito che sull’essere antirusso e atlantista ha condotto campagne elettorali pugnaci è disposto ad aprire le porte di Ecr, il Partito dei conservatori e riformisti europei di cui fa parte anche Fratelli d’Italia, a formazioni che sulla guerra e sull’atlantismo la pensano nel modo opposto, come il Fidesz di Viktor Orbán e Reconquête! di Éric Zemmour.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE