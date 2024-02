Splendida Ucraina. Fotografare la bellezza minacciata dalla guerra

Dell’Ucraina non sapevo niente. Capisco che possa suonare strano, forse pure incredibile, ma due anni di guerra anziché spingermi ad approfondire mi hanno distolto lo sguardo da qualsiasi accadimento fra Carpazi e Urali. Perché odio la guerra e ho una conseguente, credo coerente repulsione anche per le notizie eruttate dalla guerra. Quindi le pagine sul conflitto russo-ucraino le ho spesso scavalcate a piè pari. Avevo pensato di rivolgermi alla letteratura, come faccio sempre in questi casi. Riguardo l’ultima fiammata dell’eterno conflitto arabo-israeliano, oltre alla Bibbia, perennemente attuale, mi sono letto un romanzo dell’ebreo Yoram Kaniuk e una raccolta di articoli, fra giornalismo e diario, dell’arabo Sayed Kashua, e mi sono convinto di avere capito. Che cosa non ve lo dico, o almeno non ora, vediamo più avanti. Ma dove sono i libri che possono far capire l’Ucraina odierna? Esistono scrittori ucraini viventi tradotti in italiano? Sì e no. Ci sarebbe Peter Pomerantsev che però vive all’estero dall’età di un anno: ha studiato a Edimburgo, scrive in inglese, risiede a Londra. E poi ha scritto libri sulla Russia, non sull’Ucraina. Ci sarebbe Ilya Kaminsky che però se n’è andato a quindici anni, è cittadino americano, usa pure lui l’inglese e inoltre ha la colpa di scrivere poesie. Ci sarebbe Serhij Zhadan che però ambienta i suoi libri negli anni Novanta e a me il modernariato rattrista. Allora tanto vale tenersi i virgolettati di Solženicyn, ancora più datati ma almeno di Solženicyn…

