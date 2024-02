Budanov fino al Sudan. L'intelligence ucraina è in Africa a caccia di informazioni e miliziani russi

Un filmato girato di recente in una località segreta in Sudan mostra due agenti dei servizi segreti militari ucraini (Gur) diretti dal generale Kyrylo Budanov. Fanno parte dell’unità Timur, indossano le divise militari sabbiate, uno è inginocchiato e uno è in piedi, insieme interrogano tre prigionieri bendati: il primo è un mercenario russo della Wagner e gli altri due sono mercenari africani. Nel video un combattente pagato da Mosca ammette che l’obiettivo del suo gruppo – che è composto da un centinaio di uomini ed è arrivato in jeep dalla Repubblica centrafricana – è rovesciare il governo locale. Cioè supportare il leader dei paramilitari sudanesi, il generale Hemedti, che il 15 aprile del 2023 ha dato inizio alla guerra in Sudan.

