Nei calcoli di Riad c'è un buco, ma non è la normalizzazione con Israele

Vista da Riad, la crisi nel Mar Rosso è grave. Ma non abbastanza, almeno nel breve termine, da creare seri problemi per l’economia e la sicurezza del regno. Se da un lato l’Arabia Saudita tiene moltissimo alla stabilità del tratto di mare fra lo stretto di Bab el Mandeb e Suez, teatro di continui attacchi degli houthi yemeniti, dall’altro Riad al momento non vede direttamente compromessi i propri interessi. I negoziati in corso con gli houti sostenuti dall’Iran sembrano in grado di schermare la monarchia araba da possibili attacchi, almeno per il momento. Al contempo, la casa reale continua a vedere la normalizzazione dei rapporti con Israele come una strada praticabile, sebbene rallentata dalla crisi iniziata il 7 ottobre scorso. Ma entrambi gli elementi, distensione con gli houthi e regolarizzazione dei rapporti con lo stato ebraico, si basano sull’assunto che la guerra non si allarghi ulteriormente.

