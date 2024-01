Tre città che spiegano la guerra dell'Iran a Israele e Stati Uniti

Sulle sponde di una piccola cittadina portuale affacciata sul Golfo di Aden passa il confine orientale dell’Asse della resistenza. Jask è la “base madre dell’Iran”, come la chiamano i pasdaran, la chiave di volta della strategia del blocco anti americano e anti israeliano a guida iraniana. Guarda o occidente, perché da qui si alimenta il traffico di armi diretto ai terroristi yemeniti di Ansar Allah impegnati nella loro guerra nel Mar Rosso, ma in realtà punta all’oriente, all’India e alla Cina. Un tempo era un centro dedito al commercio di frutta e verdura, un lembo di terra abitato da appena 16 mila abitanti, prevalentemente pescatori e commercianti. Cinquecento anni fa, gli inglesi individuarono qui la via d’accesso ideale per i commerci della Compagnia delle Indie orientali in Persia, perché evitava di navigare addentrandosi nello Stretto di Hormuz. Per una ragione analoga, nel 2009 i Guardiani della rivoluzione islamica decisero di costruire qui una nuova base militare. Il giorno dell’inaugurazione, il comandante della Marina, Habibollah Sayyari, chiarì il fascino strategico di Jask: “Qui abbiamo stabilito una nuova linea di difesa, a est dello Stretto. E se necessario possiamo impedire l’ingresso a qualsiasi nave nemica nel Golfo Persico”, la più grande via al mondo per il transito di petrolio. “La maestria della Repubblica islamica raggiunge l’Oceano indiano – aveva aggiunto il generale Abdolrahim Musavi – Il tempo dell’accerchiamento e dell’isolamento è finito. Prima lo capiranno, meglio sarà per loro. Altrimenti ne pagheranno le conseguenze”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE