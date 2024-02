L'impennata dell'ultradestra e la recrudescenza dell'antisemitismo in Germania dopo il 7/10

Weimar ante portam? La domanda è legittima e rimbalza nel dibattito in Germania con posizioni che oscillano fra realismo e allarme. La recrudescenza, dopo la strage del 7 ottobre in Israele, dell’antisemitismo in Germania e l’impennata dell’ultradestra di AfD (Alternative für Deutschland), primo partito in tre Länder a est e secondo a livello nazionale, ha sollevato nei media la domanda su uno scenario come quello della Repubblica di Weimar, la fragile democrazia affondata nel 1933 con l’avvento di Hitler e l’inizio dei 12 anni più bui della storia tedesca. Molti storici si pronunciano su Weimar e in generale dicono che no, al momento questo pericolo non c’è, però aggiungono un grande “ma”: non ci sono le condizioni economiche, politiche e sociali ma le analogie fra ieri e oggi sono molte e impressionanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE