Pechino non vuole la pace in Myanmar

La Cina cerca il cessate il fuoco solo per mettere in sicurezza i propri confini

La settimana scorsa la Cina ha fatto sapere di aver mediato un cessate il fuoco tra la giunta militare birmana, il Tatmadaw, e la Three Brotherhood Alliance, l’alleanza di tre organizzazioni etniche armate che ha lanciato un’enorme offensiva in tutto il Myanmar, l’operazione 1027 (prende il nome dalla data di inizio dell’operazione, il 27 ottobre scorso). Pechino ha tentato di porsi per l’ennesima volta come potenza pacificatrice nei conflitti mondiali, ma la realtà è diversa.