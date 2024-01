Solo americani e britannici contro gli houthi. L'Italia richiama il Fasan

L’Europa condanna gli attacchi nel Mar Rosso, ma va all’azione in ordine sparso. Il nostro paese non sottoscrive la dichiarazione congiunta dopo l'attacco e invoca motivi giuridici, un alibi per mascherare una scelta politica

Dal 7 ottobre a oggi sono stati 115 gli attacchi delle milizie filoiraniane alle basi militari americane fra Siria e Iraq, 55 i paesi coinvolti dalle minacce dei ribelli houthi nel Mar Rosso e 27 gli attacchi alle navi commerciali in transito. Ma a fronte di numeri così importanti, che parlano di una guerra parallela a quella di Gaza combattuta sottotraccia dalle forze filoiraniane, ci sono poi quelli che sintetizzano la reazione internazionale. La missione a guida americana Prosperity Guardian creata a dicembre annovera “oltre 20 paesi” – come recitano i comunicati ufficiali del Comando centrale degli Stati Uniti – ma solo 14 hanno sottoscritto l’ultimatum dato agli houthi lo scorso 3 gennaio, 10 hanno siglato la rivendicazione della controffensiva di giovedì notte. Di questi, appena sei hanno partecipato in qualche modo alle operazioni militari nel Mar Rosso e solamente due, Stati Uniti e Gran Bretagna, hanno contribuito con mezzi aerei e navali. L’Italia è presente nell’area con la sola fregata Federico Martinengo, che il 9 gennaio è entrata in area sostituendo il Virginio Fasan e che si unirà alla missione europea anti pirateria Atalanta. Il Fasan era arrivato nel Golfo di Aden a dicembre ma adesso, rivelano al Foglio fonti della Difesa, sta per rientrare in Italia. Un avvicendamento quindi, non un rafforzamento come si pensava all’inizio.