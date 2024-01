L'Iran e la guerra per il "sacro greggio"

Non c’è pace nei mari e nei trasporti marittimi, dopo i continui attacchi nel Mar Rosso da parte degli houthi – e nonostante la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu dell’altro ieri condannati da una risoluzione alla quale ha risposto ieri il leader Abdel-Malik al-Houthi, minacciando reazioni dopo “qualsiasi attacco americano”. Ieri una petroliera che si trovava nel golfo dell’Oman è stata sequestrata dalla Marina iraniana, che ha fatto sapere di aver ripreso possesso di un cargo di petrolio iraniano “che era stato rubato” dall’America. La petroliera St. Nikolas, battente bandiera delle isole Marshall e operata da una società greca, si chiamava precedentemente Suez Rajan ed era stata sequestrata a fine aprile dello scorso anno sempre nel golfo dell’Oman dalla Marina americana, nell’ambito delle operazioni contro il contrabbando di petrolio iraniano in violazione delle sanzioni. Dopo il sequestro, il dipartimento del Tesoro americano aveva venduto i 977.000 barili di greggio iraniano che trasportava per quasi 90 milioni di dollari.

