Trump sceglie la vendetta come strategia, ma conviene poco persino a lui

Com'è cambiato l'anniversario del 6 gennaio in questi tre anni e i limiti dell'analisi: è come nel 2020. Alcune rilevazioni, alcune indicazioni elettorali e il senso del primo mandato di Biden

Al terzo anniversario dall’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 non ci sono più infingimenti: Donald Trump definisce gli assalitori “ostaggi”, chiede al presidente in carica Joe Biden di liberarli – se dovesse essere rieletto, è pronto a graziarli – perché si trattò di una protesta “pacifica e patriottica”, dice che l’insurrezione non fu quella di allora, ma quella che il Partito democratico e Biden organizzano oggi per levarlo dalla corsa presidenziale di questo 2024.