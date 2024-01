La Corea del sud vieta la carne di cane, ed è una notizia anche politica

Il divieto entrerà in vigore fra tre anni. Per rafforzare il suo soft power all'estero Seul elimina uno dei più importanti motivi d'imbarazzo internazionale, ma è anche una perfetta operazione simpatia per la first lady e il presidente Yoon Suk-yeol

Solo due astenuti, 208 voti a favore e zero (zero!) contrari: l’Assemblea nazionale sudcoreana, cioè il Parlamento monocamerale di Seul, ha approvato oggi una legge di cui si parla ormai da anni che vieta l’allevamento e la macellazione di cani per il consumo umano, e anche la vendita di prodotti a base di carne di cane. La legge entrerà in vigore fra tre anni, per dare il tempo agli allevatori e ai ristoranti sul territorio nazionale di chiudere o trasformare il loro business – già molto in difficoltà da un qualche anno.