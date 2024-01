L'ondata antisemita in Francia e un film sulla “alyah interna” (e verso Israele)

"L'ultimo ebreo" di Noé Debré, con Michael Zindel e Agnès Jaoui, uscirà nelle sale francesi il 24 gennaio e racconta come oggi un ebreo su due, in francia, consiglia ai figli di nascondere la propria identità per evitare aggressioni

Bellisha vive con sua madre Giselle, che si rende conto che sono gli ultimi ebrei nella loro città. Si convince che anche loro devono andarsene. Si tratta del film “L’ultimo degli ebrei” di Noé Debré, con Michael Zindel e Agnès Jaoui, che uscirà nelle sale francesi il 24 gennaio. Racconta il terribile fenomeno della “aliya interna” in Francia, necessario a causa dell’antisemitismo nelle città, dove un ebreo su due consiglia ai figli di nascondere la propria identità per evitare aggressioni, rivela il Parisien. Nel grande dipartimento della Seine-Saint-Denis, le storiche comunità ebraiche come La Courneuve, Aubervilliers, Stains, Pierrefitte-sur-Seine, Île-de-France, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil e Saint-Denis hanno i giorni contati. A Pierrefitte c’è stato un calo del 50 per cento in pochi anni. A causa della sicurezza, in città come La Courneuve si è passati da 600-700 famiglie ebree a meno di 100. Questo il calo delle famiglie ebree in molti comuni: Stains da 250 a 50; Saint-Denis da 350 a 100; La Courneuve da 300 a 80; Le Blanc-Mesnil da 300 a 100; Pantin da 1.200 a 700; Rosny-sous-Bois da 300 a 200; Bondy da 300 a 100; Livry-Gargan da 200 a 130; Aulnay sous-Bois da 600 a 100 e Hauts-de-Seine da 400 a 80.