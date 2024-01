Così Islamabad utilizza le sparizioni forzate dal Balochistan per reprimere il dissenso

Da giorni sono accampati a Islamabad come in un campo profughi donne e bambini e uomini che aspettano pazientemente di parlare con “qualcuno”. “Qualcuno” dovrebbe rappresentare lo stato, ma loro a quello stato che li ha accolti a Islamabad a bastonate, lacrimogeni e cannoni d’acqua come se fossero terroristi invece che pacifici cittadini, non credono più. Anche perché quello stesso stato ai terroristi che scendono in piazza per distruggere chiese, bruciare bandiere israeliane o americane e invocare la decapitazione di ambasciatori francesi e danesi e di tutti gli infedeli blasfemi, fa invece ponti d’oro. I Baloch però, nonostante il freddo e la disperazione di tutti coloro che hanno visto sparire i loro cari, non si arrendono. Chiedono che sia l’Onu a prendere finalmente in mano la situazione e a mediare tra il governo pachistano e i parenti delle vittime. Fin quando non arriverà quel momento, non hanno intenzione di andarsene. Rimangono là, donne e bambini innanzitutto, con le fotografie dei loro cari scomparsi, con i cartelli, con la rabbia gridata a piena gola anche quando, come è successo, la polizia tenta di sequestrare l’impianto di amplificazione. Le sparizioni forzate, dicono, devono finire.

