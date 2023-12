Washington lancia il progetto Tech Hubs: servono più Silicon Valley

Una Silicon Valley non basta più. L’America che sa di dover competere per tutto il resto del secolo con la Cina ora vuole replicare il proprio modello di successo californiano, facendo emergere qualche decina di altre “valli” della tecnologia qua e là negli Stati Uniti. Dall’Idaho alla Louisiana, dal Kansas al Vermont, l’idea dell’Amministrazione Biden è quella di piantare i semi dello sviluppo tecnologico in una serie di distretti e vedere se fioriranno in qualcosa di simile a ciò che è nato decenni fa in California o nel distretto metropolitano di Boston (Harvard, MIT e tanto altro). Il progetto si chiama Tech Hubs ed è partito in queste settimane con la scelta dei primi trentuno potenziali distretti dell’innovazione. Il governo americano li sta mettendo in competizione tra loro per sceglierne una decina che nel 2024 riceveranno la prima tranche di finanziamenti approvata dal Congresso: 500 milioni di dollari, come assaggio di un programma da 10 miliardi di dollari collegato al Chips Act, il progetto di rilancio dell’industria americana dei semiconduttori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE