Messaggi per Schlein dall'euro Pd: dobbiamo difenderci da Conte

Dopo “Elly reagisci” arriva ‘Elly facci reagire’. Alle europee infatti o si risponde agli attacchi di Conte o si rischia di farsi del male. Dopo i silenzi d Roma nell’intervista rilasciata dalla vicepresidente dell’Eurocamera del Pd, Pina Picierno, e la successiva nota al vetriolo dei pentastellati, la pattuglia di eurodeputati dem inizia temere che la strategia del silenzio stampa verso il M5s possa mandarli con le armi spuntate alla campagna elettorale di giugno. “L’alleanza con il M5s per le amministrative è un passo nella giusta direzione e impone una certa tattica, si capisce, ma le europee sono un’altra cosa”, spiega al Foglio Alessandra Moretti. “Nella legislatura europea che si chiude siamo stati in grado di ottenere grandi risultati in campo legislativo, risultati ottenuti spesso votando contro l’ostruzione del M5s, e questo andrà ricordato quando torneremo nei nostri collegi a combattere per i nostri voti”, continua l’eurodeputata veneta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE