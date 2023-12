Macron e Scholz: luci contro l'antisemitismo

Giovedì sera il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, durante una cerimonia all’Eliseo, ha ricevuto il prestigioso premio “Lord Jakobovits” della Conferenza dei rabbini europei,, assegnato ogni anno a chi si distingue per la lotta contro l’antisemitismo. Per l’occasione il rabbino capo di Francia, Haïm Korsia, accanto a Macron, ha acceso la prima candela di Hanukkah, la “feste delle luci” ebraica. La giusta volontà del presidente francese era quella di mandare un forte segnale di solidarietà alla comunità ebraica. Ma il suo gesto ha suscitato reazioni durissime da parte dell’opposizione, che ha sollevato la questione della laïcité dello stato. “È stato un imperdonabile errore politico”, ha dichiarato Manuel Bompard, esponente della sinistra La France Insoumise. “La laicità non significa cancellare religioni né interferire nelle religioni, è una legge di libertà”, ha risposto ieri Macron, spiegando di non aver fatto alcun “gesto cultuale” (è stato il rabbino capo Korsia ad accendere la candela), ma di aver soltanto manifestato la propria vicinanza ai cittadini di confessione ebraica.

