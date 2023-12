Le promesse non mantenute dall'Italia sul clima per i paesi in via di sviluppo

Alla Cop 28 di Dubai Meloni ha annunciato lo stanziamento di quasi 110 milioni di euro a favore dei paesi in via di sviluppo colpiti dagli effetti del cambiamento climatico. Un impegno significativo che, tuttavia, non cancella i precedenti negativi dell'Italia in questo settore

L’Italia di Giorgia Meloni detiene un inaspettato primato. La premier alla Cop 28 di Dubai ha promesso lo stanziamento di quasi 110 milioni di euro per il fondo cosiddetto “Loss and damage” (perdite e danni) a favore dei paesi in via di sviluppo colpiti dagli effetti del cambiamento climatico. È l’importo più alto per ora annunciato, assieme alla Francia. Il fondo è una sorta di compensazione richiesta da anni dagli Stati del Sud del mondo ai paesi industrializzati, per cui sono arrivati i primi spiccioli (le richieste sono nell’ordine delle centinaia di miliardi).