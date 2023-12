Palestina o Cop 28 sul clima, le proteste con lo sguardo rivolto all'indietro

Luddistic rebellion. Mike Lynch-White, inglese, una delle anime di Extinction Rebellion e co-fondatore del sottogruppo Scientist Rebellion, è l’esempio di un pensiero comune che ancora una volta collega fra loro i movimenti di protesta su temi fra loro diversi solamente in apparenza, ma accomunati dallo sguardo rivolto all’indietro. Temi come la Palestina e le proteste contro la Cop28 sul clima che si apre a Dubai. (E da Dubai, emirato arabo in cui fino al 12 dicembre si concentrano tutti gli scetticismi sulla riuscita del negoziato salvaclima, arriva una notizia finalmente positiva: sarebbe stato reso operativo il fondo loss&damage annunciato tante volte. Per il fondo, finanziato dai paesi ricchi per risarcire i danni climatici che potranno subire quelli poveri, avrebbero aperto il portafogli la Germania con 100 milioni di dollari e gli Emirati). Lynch-White è in carcere con una condanna a 23 mesi perché aveva guidato un’azione luddista dei Palestine Action contro l’Apph di Runcorn, nel Cheshire, azienda del gruppo canadese Héroux-Devtek che produce carrelli d’atterraggio usati anche dagli aerei senza pilota montati dall’israeliana Elbit. Però Lynch-White è accusato anche come attivista del gruppo climatico Heathrow Pause per piccoli droni da far volare sull’aeroporto di Heathrow in modo da bloccare i voli. In Italia potrebbe essere il delitto di attentato contro la sicurezza dei trasporti, articolo 432. Ecco le due proteste affiancate: un’azione a favore dei regimi feudali misogini; un’altra azione contro gli aeroplani per preservare il clima del mondo. Come nel 1812 i tessitori artigianali sfasciavano i telai meccanici ispirandosi all’immaginario Ned Ludd. Come nel 1830 carrettieri e battellieri tiravano sassate contro questo nuovo diabolico ritrovato, il treno, che distruggerà il nostro territorio vocato per il turismo culturale e l’agricoltura di qualità, e il lumpenproletariat si saldò con gli intellettuali e i giornali contro il “vandalismo ferroviario” (John Ruskin: il ritmo frenetico della macchina a vapore devasta il nostro mondo). Vinsero i telai automatici e i treni.

