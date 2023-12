Il buio di Israele. Così è fallita l'“intelligence 2.0”

Hamas aveva costruito persino delle finte comunità israeliane per addestrarsi a un assalto su vasta scala, terminando un’esercitazione con le parole: “Abbiamo ucciso tutti nel kibbutz”. Ma gli avvertimenti dell’intelligence erano in gran parte stati liquidati come “fantasia”. I video mostrano i terroristi di Hamas che si addestrano in queste finte comunità israeliane, vanno di stanza in stanza uccidendo persone, facendosi strada attraverso cancelli dipinti di giallo come quelli dei kibbutz di confine e prendendo in ostaggio civili e soldati. Uno dei luoghi era a meno di un chilometro dal confine con Israele. Secondo il programma di notizie investigativo israeliano “Uvda”, un sottufficiale anziano, identificato solo dalla prima iniziale “Vav”, aveva inviato il 6 luglio un’email ai superiori con oggetto: “Morte nel kibbutz a qualsiasi prezzo”. Gli avvertimenti prevedevano accuratamente gli eventi del 7 ottobre. Vav aveva descritto come Hamas avesse costruito il modello di un kibbutz, arrivando a dargli un nome e a issare la bandiera islamica sulla sinagoga. “Lo scenario dell’esercitazione descritto dal sottufficiale è una completa fantasia: dobbiamo distinguere tra ciò che Hamas sta facendo per spavalderia e spettacolo, e ciò che è reale”, gli avevano risposto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE