L'attentato a Gerusalemme dopo una notte di trattative inquiete

Tel Aviv, dalla nostra inviata. Alle 7 del mattino, dopo una notte in cui tutto il lavorio diplomatico sembrava pronto a crollare, è stata annunciata l’estensione della pausa dai combattimenti per un altro giorno. Quaranta minuti dopo, due fratelli identificati con i nomi di Murad e Ibrahim Namr, 38 e 30 anni, sono arrivati in macchina all’ingresso principale di Gerusalemme, sono scesi con un fucile d’assalto M-16 e una pistola e hanno iniziato a sparare contro le persone in attesa alla fermata dell’autobus: il bilanico è di tre morti e sei feriti. Al fuoco hanno risposto due soldati fuori servizio e un civile armato che hanno neutralizzato i due attentatori. Il servizio di sicurezza interna, lo Shin Bet, ha identificato i due uomini come membri di Hamas e già erano stati in carcere per attività terroristiche. Murad aveva pianificato degli attacchi coordinandosi con i membri dell’organizzazione nella Striscia di Gaza e aveva trascorso dieci anni in carcere, suo fratello minore Ibrahim per lo stesso motivo era stato arrestato nel 2014.

