“Abbiamo vinto in Olanda, Meloni ci rifletta”, dice Marco Zanni (Lega)

Dall’Olanda una cartolina a Giorgia Meloni. Foto di rito con mulino a vento e il messaggio “lascia perdere le grandi coalizioni europee con i popolari e i socialisti, gli elettori europei vogliono la destra sovranista”. Il mittente è Marco Zanni, eurodeputato leghista e capogruppo di Identità e Democrazia, la famiglia europea di Salvini, di Le Pen, dell’AfD e dell’uomo del giorno, l’olandese Geert Wilders, leader del Partito per la libertà (Pvv). Per gli strateghi sovranisti l’exploit della destra olandese rappresenterebbe dunque una doccia fredda per il progetto dei Popolari di Manfred Weber di “normalizzare” la destra meloniana e magari traghettarla verso il Ppe. È la fine delle grandi coalizioni “contro natura” in Europa, spiega al Foglio Zanni, che sottolinea come la lezione olandese “rilanci invece la necessità di lavorare a una coalizione Ue tutta a destra”. Esportare a Bruxelles il modello italiano dunque. Certo è strano che chi la grande coalizione l’ha fatta a Roma spieghi a chi invece non c’era di non farla a Bruxelles, ma dall’Aia è arrivato un risultato che ha sorpreso tutti, Zanni incluso e quindi è tempo di rivedere le strategie.

