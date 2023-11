Monopolio Bolloré. Vivendi assume il controllo definitivo di Lagardère

Per avere il via libera dell’Antitrust europea, era necessaria la vendita di Gala. Il magazine femminile francese è stato ceduto ieri al gruppo Figaro, e in concomitanza è arrivato l’annuncio ufficiale: il colosso Vivendi del magnate bretone Vincent Bolloré ha assunto il controllo definitivo del gruppo Lagardère. Il fatturato, con l’acquisto di Lagardère, passa da 9,6 a 15,6 miliardi di euro e gli effettivi salgono da 38.300 a 65.700. Con questa operazione, durata tre anni e mezzo a causa dei molti veti posti dall’Authority per la concorrenza europea, la famiglia Bolloré si assicura gli introiti di Lagardère Publishing, terzo gruppo editoriale al mondo di libri scolastici e per il grande pubblico e numero uno in Francia (Hachette Livre, Stock e Grasset, tra le altre), ma anche quelli di Lagardère Travel Retail, numero due mondiale negli aeroporti, di Lagardère News (Journal du dimanche, Paris Match e le radio Europe 1 e Europe 2), e di Lagardère Live Entertainment, che gestisce teatri mitici come il Casino de Paris e le Folies Bergère.

