Quanto costerà a Sánchez la legge di amnistia. La strategia del Partito popolare

Il premier spera di usare l'accordo con i catalani come bromuro per sopirne eventuali rivolte. Mentre i popolari si auspicano di capitalizzare il malcontento di piazza per il "tradimento" dei socialisti

In vista del dibattito di investitura di domani e dopodomani che, salvo sorprese, condurrà per la terza volta il socialista Pedro Sánchez a capo del governo, va in scena il consueto contrapporsi delle due Spagne, quella rossa e quella azzurra. Come in un moto ondoso, talvolta il paese iberico si compatta, com’è successo, ad esempio, durante il tentativo di golpe del 1981 o nella lotta antiterrorista contro l’Eta basca. E talvolta, invece, si divide in due grandi tifoserie politiche, che spesso trascendono l’hic et nunc per riesumare differenze antiche, che si direbbero antropologiche. Questa volta la spaccatura, che è profonda, riguarda la legge di amnistia a favore delle centinaia di persone condannate per il “processo” che nel 2017 condusse a un referendum illegale di autodeterminazione e all’altrettanto illegale dichiarazione di indipendenza della Catalogna.