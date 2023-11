Il vittimismo ideologico sul razzismo spiega molto delle rivolte di oggi nei campus

I cartelli “Queer for Palestine” alle manifestazioni europee e americane sono quelli che colpiscono di più, vista la qualità dei diritti Lgbtq nei paesi musulmani. E’ famoso il gay pride di Tel Aviv, ma mai si è sentito parlare di quello di Gaza City. “Polli per Kentucky Fried Chicken”, ha risposto qualcuno, “Mucche unite per McDonalds”. Il processo di vittimizzazione da campus universitario riesce a collezionare da anni una serie di battaglie, arrivando a creare una melma di cieca intransigenza, di etichette e di slogan, in difesa delle minoranze. Tutte le minoranze tranne gli ebrei. Una deputata americana dell’ala radicale chiamata The Squad, Cori Bush, ha detto che bisogna fermare l’apartheid israeliano, sottolineando come “la lotta dei neri e dei palestinesi sia interconnessa”. C’è una storia che, pur partendo da un’altra prospettiva, mostra in parte gli effetti applicati di questo cortocircuito che, più che propriamente ideologico, sembra guidato da un manicheismo elementare che cerca di accomunare tutte le vittime (purché queste non siano israeliane).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE