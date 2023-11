In un'intervista a Fox News il premier israeliano specifica i piani di Tel Aviv per la Striscia di Gaza. L'annuncio degli Stati Uniti: ci saranno due corridoi umanitari per i civili

Netanyahu dice che Israele non vuole governare o occupare Gaza

Israele non ha intenzione di "conquistare", "occupare" o "governare" la striscia di Gaza, ma punta a un territorio "smilitarizzato, de-radicalizzato e ricostruito". Lo ha dichiarato ieri sera il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, all'emittente statunitense Fox News.

"I combattimenti continuano contro il nemico Hamas, i terroristi di Hamas (...) vogliamo facilitare il passaggio sicuro dei civili lontano dalla zona dei combattimenti. E lo stiamo facendo", ha affermato Netanyahu, aggiungendo: "Non cerchiamo di sfollare nessuno". Il primo ministro ha detto: "Vogliamo vedere ospedali da campo. Stiamo incoraggiando e permettendo l'ingresso degli aiuti umanitari (nella striscia). E' cosi' che stiamo combattendo questa guerra".

Per quanto riguarda il prossimo futuro, Netanyahu ha dichiarato: "Dobbiamo avere una forza credibile che, se necessario, entri a Gaza e uccida gli assassini. Questo è ciò che impedirà l'emergere di un'altra entità simile a Hamas".

Israele accetta di aprire due corridoi umanitari nella Striscia di Gaza

"Da oggi saranno due i corridoi umanitari che permetteranno alle persone di fuggire dalle zone ostili di Gaza", che "hanno già consentito a migliaia di persone di mettersi in salvo" e "stiamo anche facendo tutto ciò che è in nostro potere per aumentare le forniture e l'assistenza umanitaria". Lo scrive su X il presidente americano Joe Biden. "Due giorni fa c'erano 96 camion di rifornimenti e ieri 106 camion. Ma dobbiamo vedere di più, e presto. Puntiamo ad almeno 150 al giorno, tutti i giorni", aggiunge.

Biden ricorda che "per settimane ho parlato con i leader israeliani dell'importanza delle pause umanitarie nei combattimenti per mettere in salvo i civili, sostenere la liberazione degli ostaggi e aumentare il flusso di cibo, acqua e medicine a Gaza". Adesso "le pause aiuteranno a portare i civili in aree più sicure, lontano dai combattimenti attivi. Sono un passo nella giusta direzione. Avete la mia parola: continuerò a difendere la sicurezza dei civili e mi concentrerò sull'aumento degli aiuti per alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza", conclude