Scrittori israeliani contro gli occidentali: “Vergogna”

Gli scrittori israeliani attaccano la London Review of Books per aver condannato Israele. La lettera pubblicata dalla blasonata rivista letteraria inglese non cita le 1.400 persone uccise in Israele e il rapimento di altre 240, mentre afferma che Israele sta commettendo “crimini contro l’umanità”. L’Associazione degli scrittori in Israele, che rappresenta 800 scrittori, poeti, critici letterari e studiosi, dice anche che la rivista non ha pubblicato una lettera formale in risposta alla prima, tra i cui firmatari c’è anche la scrittrice irlandese Sally Rooney, che due anni fa fece notizia quando si rifiutò di permettere a un editore israeliano di tradurre il suo libro in ebraico. “Sono scioccato”, ha detto Shlomit Aharoni Lir, a capo del comitato per gli affari esteri dell’Associazione degli scrittori israeliani.

