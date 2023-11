Per allargare le alleanze in Ucraina l'Ue deve dimostrare che vuole battere Putin

Dalla Turchia agli Emirati Arabi Uniti, dal Brasile al Sud Africa, gli attori non allineati del “sud globale” si spostano sulla base di ciò che vedono sul campo di battaglia

L’Unione europea è ossessionata dall’arruolamento del cosiddetto “sud globale” nella campagna per sostenere l’Ucraina di fronte all’aggressione della Russia. Nell’ultimo anno ha moltiplicato le iniziative verso l’Africa, l’Asia e il Sud America per cercare di convincere i leader locali a unirsi al fronte occidentale che difende l’ordine internazionale fondato sulle regole, compreso impedire che le frontiere vengano modificate con la forza militare. Anche per questo lo “scherzo” telefonico a Giorgia Meloni è così imbarazzante.