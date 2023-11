Il pensiero tossico della sinistra che vede Hamas lottare per la causa

In Israele esiste il dissenso. Nelle prigioni dei teocratici e sessuofobi criminali del gruppo terroristico invece i prigionieri sono usati come scudi umani

Bene: rivendico di avere scritto che in Israele è possibile denunciare la politica della destra estrema di Netanyahu, e anche essere pienamente anarchici, comunisti, addirittura perfino situazionisti, o ancora liberamente, festosamente gay o lesbiche o transgender. Nella prigione di Gaza, dove i terroristi criminali teocratici e sessuofobi di Hamas controllano le vite di ciascuno in nome dell’ossessione religiosa islamista, le persone, ammesso che siano ritenute tali, diventano scudi umani, ostaggi, e ogni semplice, ordinario diritto di cittadinanza, così come lo definiamo nel deprecato occidente popolato da noi “infedeli” è negato. Il principio del piacere sottomesso all’obbedienza coranica, le donne condannate all’autorità patriarcale; temo assai di più del personaggio di Paola Cortellesi nel suo recente, dimenticabile, retorico, film sull’Italia rionale del 1946, giorni del referendum monarchia-repubblica. Potrà sembrare un lusso “borghese” nuovamente “occidentale”, ma, almeno ai miei occhi, i doverosi lussi illuministici contano, sono irrinunciabili, insindacabili, perché “sotto il pavè c’è la spiaggia”.