Arestovych e Trenin invitati da Limes

Nel programma del Festival di Limes, una rivista geopolitica italiana, è previsto un incontro, nel pomeriggio dell’11 novembre, dal titolo “Russia-Ucraina, dove va la Guerra Grande” i cui ospiti sono Oleksiy Arestovych e Dmitri Trenin. Arestovych è un ex consigliere dell’ufficio presidenziale di Volodymyr Zelensky: è stato licenziato a gennaio e da allora si è distinto per la sua volontà di diventare l’anti Zelensky – vuole che si tengano le elezioni (ovviamente non dice come organizzarle), si candida presidente, alimenta la retorica secondo cui Zelensky sarebbe isolato, sordo ai consigli, arrabbiato e senza strategia (molti sostengono che sia lui la fonte anonima dell’articolo sul Time che racconta queste cose).

