Tra Musk e Bin Salman. Idee per una terza via per il futuro delle città

Che la maggior parte delle città del mondo occidentale siano sovraffollate, con infrastrutture spesso inadeguate, soffocate dal traffico automobilistico e minacciate dallo smog non c’è dubbio. Il problema è: come cambiarle e migliorarle? E chi può farlo? Ci stanno provando, suscitando reazioni controverse, Elon Musk in Texas con la sua Snailbrook e Mohamed Bin Salman in Arabia Saudita, con The Line e New Murabba. E vogliono farlo i signori del Big Tech in California (c’è anche la vedova di Steve Jobs), che comprano terreni agricoli a tutto spiano nella contea di Solana. Il modello operativo è uguale per tutti, come concezione: una città ideale costruita ex novo, dove sintetizzare benessere degli abitanti e comodità di lavoro, dotata di infrastrutture avveniristiche, digitalizzate al massimo, sostenibili dal punto di vista ambientale. Un calcio ai vecchi agglomerati urbani, e si ricomincia da zero, insomma.

