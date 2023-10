"Israele è un'isola di democrazia laica e liberale, e va difesa", ci scrive Scalfarotto

"L’attacco terroristico di Hamas è anche il frutto dell’odio per un modello di società che è il nostro". Il senatore di Italia viva aderisce all'appello del Foglio

Israele è un’isola di democrazia laica e liberale in un’area delicatissima e instabile del mondo, in cui lo Stato di diritto e le più basilari libertà democratiche non esistono. L’attacco terroristico di Hamas è anche il frutto dell’odio per un modello di società che è il nostro. Il mondo libero sia dunque accanto a Israele, vittima di un attacco violento e vile, e faccia tutto ciò che è necessario per garantire la sua sicurezza.

Ivan Scalfarotto, senatore di Italia viva