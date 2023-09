Il modello Canada sull'immigrazione e qualche dubbio che avanza nel paese

La popolazione canadese è in aumento, l’unico paese del G7 a farlo. Ma questo porta a delle riflessioni. L’agenzia nazionale di statistica del Canada ha pubblicato un rapporto che mostra che la popolazione canadese è cresciuta di 1,15 milioni persone da luglio 2022 a luglio 2023, e il tasso di crescita è adesso del 2,9 per cento – il più alto dal 1957, quando a contribuire al boom fu l’apice della crescita economica e la crisi dei rifugiati ungheresi. La politica demografica del governo Trudeau si basa soprattutto sull’immigrazione: nel rapporto si legge che il 98 per cento della crescita della popolazione canadese è legata agli immigrati e ai residenti non permanenti che grazie all’allentamento delle regole sui permessi di lavoro e studio sono aumentati nel giro di un anno del 46 per cento. Ma il dibattito è acceso.

