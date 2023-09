Omicidi mirati, proteste e terrorismo. La crisi tra Canada e India si fa sempre più intensa

L’altro ieri, durante un intervento al Parlamento canadese, il primo ministro Justin Trudeau ha detto di essere in possesso di informazioni di intelligence credibili che accusano il governo indiano di Narendra Modi di essere direttamente coinvolto nell’uccisione di “un cittadino canadese su suolo canadese”. Hardeep Singh Nijjar, 45 anni, è stato ucciso a colpi di pistola il 18 giugno scorso nella città di Surrey, nella provincia della Columbia Britannica, dove era presidente del Gurdwara, il principale centro di aggregazione spirituale e sociale della numerosa comunità Sikh della zona, ed era uno dei leader del movimento separatista Khalistan. Per quell’omicidio le autorità canadesi non hanno ancora eseguito alcun arresto, ma l’episodio si è trasformato in una crisi politica e diplomatica che coinvolge due dei più importanti paesi dell’alleanza occidentale.

